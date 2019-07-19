РИАМО - 19 июл. В эту субботу, 20 июля, на Советской площади пройдет отборочный тур масштабного проекта «Таланты нашего двора», реализуемого на территории городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

Социально-культурный проект «Таланты нашего двора» посвящается 90-летию Солнечногорья и Подмосковья. В рамках него местные жители могут блеснуть своими талантами в вокале, игре на музыкальных инструментах, хореографии или театральном искусстве, а также могут представить художественное слово или оригинальный жанр.

«В этот раз в составе жюри: заслуженная артистка России, солистка хора Пятницкого Валентина Сабанцева, заслуженный работник культуры Ирина Крутевич, заслуженный работник культуры Московской области Ольга Коломейцева, депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск, заслуженный работник молодежной политики Российской Федерации Наталья Никитина», — сказал начальник управления культуры городского округа Солнечногорск Наталья Малащук.

На субботнем мероприятии в Солнечногорске также пройдет акция «Завари добро», организованная молодежным центром «Подсолнух». В рамках нее любой желающий сможет изготовить открытку своими руками для пациентов Ленинской больницы.