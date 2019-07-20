РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. Жители подмосковного Подольска в субботу смогут задать вопросы о тарифах на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет во Дворце молодежи.

«Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с администрацией Подольска инициировало проведение дополнительного информационно-консультативного мероприятия по переходу на новую систему обращения с отходами «День разъяснений». Встреча по вопросам тарифов на обращение с ТКО пройдет 20 июля в 12:00 по адресу: улица Октябрьский проспект, дом №11/1 (Дворец молодежи)», – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие представители органов местного самоуправления, представители регионального оператора ООО «МСК-НТ», представители министерства ЖКХ Московской области, представители МособлЕИРЦ и многие другие.

Регистрация участников состоится в 11:00 в фойе учреждения.