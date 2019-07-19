РИАМО - 19 июл. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям привлек компанию «Прогресс» в Рузском городском округе к административному штрафу в 10 тысяч рублей после того, как проверка выявила негашение ветеринарных сопроводительных документов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Компания занимается содержанием и разведением крупного рогатого скота. Надзорное ведомство проверило ее в конце июня на предмет оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на грузы, находящиеся в ведении ООО «Прогресс». С помощью Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» удалось выяснить, что организация не погасила документы на 400 доз спермы крупного рогатого скота, оформленные 17 июня.

«Данный факт является нарушением требований Федерального закона «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О ветеринарии», и приказа «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», — говорится в сообщении.

За этот проступок Россельхознадзор привлек компанию к ответственности, наложив на нее штраф в размере 10 тысяч рублей. Выдано предписание по устранению выявленных нарушений.