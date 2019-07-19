РИАМО - 19 июл. В Москве на стадионе «Открытие Арена» в пятницу выступит популярный исполнитель Эд Ширан, в связи с этим на станциях в районе стадиона могут ввести ограничения входа и выхода, сообщается в официальном Twitter-аккаунте московского метро.

«Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас соблюдать порядок и требования сотрудников метро и полиции», — говорится в сообщении.

Начало концерта в 18:30. Пассажирам напоминают, что для проезда к стадиону лучше пользоваться станциями «Спартак» и «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии.

Билеты на обратную поездку посетителям рекомендуют покупать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после концерта. Проезд можно оплатить банковской картой на турникетах, отмеченных специальными стикерами.