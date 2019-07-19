РИАМО - 19 июл. Специалисты «Союзспас» и «Мособлпожспас» прошли тактико-специальные учения в Богородском городском округе, в ходе которых участники отработали ситуации разгерметизации емкости с серной кислотой на производстве, оказания медпомощи пострадавшим и ликвидации разлива нефти, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Учения прошли на озере Бисерово на территории бывшей водно-спасательной станции. По слова замгендиректора ООО «Союзспас» Геннадия Ковалюка, во время учения отработали одновременно несколько задач.

«По одному из тактических замыслов, на телефон оперативного дежурного «Союзспас» поступило сообщение от контрагента о разгерметизации емкости с серной кислотой в производственном цеху. Есть угроза жизни и здоровью работников цеха», — рассказал Ковалюк.

Данная ситуация представляет опасность для жизни и здоровья сотрудников цеха. В условиях неблагоприятных метеоусловий (гроза, ветер 18-20 метров в секунду, порывы до 27 метров в секунду) может произойти возгорание, обвал строительных конструкций здания, а также повреждение емкости с нефтепродуктами и их разлив в водную акваторию.

Дежурная смена выехала на объект. Позже было принято решение о вызове резервной смены спасателей, дополнительных сил и средств ГКУ МО «Мособлпожспас».

«В учении были задействованы поисково-спасательный отряд №25 (медицинский) и №26 (химический). Дежурная смена СПСО №25, согласно тактическому замыслу учений, прибыла на условное место происшествия на специализированном автомобиле для оказания медицинской помощи пострадавшим. В свою очередь СПСО №26 отработали элементы по ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов», — уточнил Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Шустов.

По окончанию тактико-специальных учений, Ковалюк отметил, что подобные мероприятия помогут спасателям еще больше развить навыки организации и проведения аварийно-спасательных работ.

«Кроме того, в ходе учений спасатели на практике отрабатывают оказание само- и взаимопомощи, а также практическое применение штатной техники, спасательного оснащения, оборудования и средств индивидуальной защиты», — отметил Ковалюк.

По результатам сегодняшнего мероприятия замгендиректора ООО «Союзспас» заключил, что взаимодействие руководящего состава и спасателей «Союзспас», как при самостоятельном выполнении аварийно-спасательных работ, так и во взаимодействии с подразделениями ГКУ МО «Мособлпожспас» отработано хорошо.