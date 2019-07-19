РИАМО - 19 июл. В жилом комплексе «Летний сад» в Дмитровском районе Москвы ввели в эксплуатацию дома в составе второго и третьего кварталов, застройщиком комплекса выступает группа «Эталон», говорится в сообщении пресс-службы Москомстроийнвеста.

«Застройщик получил разрешение на ввод семи зданий переменной этажности жилой площадью 101,4 тысячи квадратных метров. Суммарно в них расположено 1557 квартир и 189 апартаментов, а в подземном паркинге обустроено 553 машино-места. Квартиры и апартаменты готовятся к передаче покупателям», - сообщила председатель Москомстроийнвеста Анастасия Пятова.

Дворовое пространство сданных корпусов благоустроено с учетом потребностей всех жителей. Детские и спортивные площадки укомплектованы современными игровыми комплексами и тренажерами, зоны для спокойного отдыха – лавочками и другими малыми архитектурными формами.

Пятова также отметила, что проектом предусмотрено создание на территории комплекса собственного фруктового сада.

По словам представителя застройщика, в данный момент реализация проекта по строительству ЖК вошла в финальную стадию - он завершен более чем на 80%. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2020 года.

Жилой комплекс «Летний сад» — проект комплексной застройки. Он возводится в 8 километрах от Третьего транспортного кольца, вблизи будущей станции метро «Улица 800-летия Москвы». Проектом предусмотрено строительство десяти домов, детского сада, школы и торгового центра.