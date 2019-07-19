РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 июл. Торжественное открытие творческого пространства в стенах Балашихинской хлопкопрядильной фабрики пройдет 26 июля, специально для гостей будет выступление на контрабасе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Балашиха.

Открытие нового арт-пространства «Квадрат» запланировано на 18:30. Такое время выбрали неслучайно: оно совпадает с годом основания фабрики – 1830 год. К открытию подготовили концертную программу и конкурсы.

«На открытии арт-двора «Квадрат» у нас выступит девушка с контрабасом. В ее музыке — широкая палитра стилей и мы решили, что она сможет подарить нашим жителям истинную радость. Приглашаем всех на открытие! Также мы подготовили много других мероприятий», – сказала директор по маркетингу мануфактуры Ирина Фильченкова.

Она добавила, что на территории новой арт-зоны жители Балашихи смогут устраивать пикники, посещать музыкальные концерты и спектакли. Там откроют веранду, кофейню, сцену. Основные мероприятия планируют проводить в выходные дни.

Балашихинскую хлопкопрядильную фабрику основал в 1830 году князь Иван Трубецкой.

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