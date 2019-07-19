РИАМО - 19 июл. В Жуковской больнице впервые провели операцию по установке двухкамерного кардиостимулятора — раньше пациентов, которые нуждались в имплантации подобного аппарата, приходилось направлять в клиники столицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Накануне в Жуковскую больницу попал 71-летний мужчина со сложным нарушением проводимости сердца. Именно он и стал первым пациентом, которому установили двухкамерный кардиостимулятор.

«Он устанавливается в том случае, когда пациенту требуется стимуляция и предсердия, и желудочков — больному имплантируется аппарат с двумя электродами. Операция стала возможной благодаря тому, что в нашей больнице в настоящее время имеются в наличии необходимое медицинское оборудование и врачи-специалисты, владеющие навыками по их установке», - сказал врач кардиологического отделения, кандидат медицинских наук Светлана Белоносова.

В настоящий момент мужчина, которому местные врачи поставили двухкамерный кардиостимулятор, уже готовится к выписке.