РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Встречу, которая должна была состояться с жителями Люберец по разъяснению вопросов вывоза мусора 20 июля в 10:00, перенесли на два часа позже, сообщил сотрудник пресс-службы администрации округа.

«Двадцатого июля в Люберцах пройдет Единый день разъяснений по вопросам твердых коммунальных отходов (ТКО). Время переносится на 12:00», – сказал сотрудник администрации.

На встрече представители регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск», МособлЕИРЦ, «Мосэнергосбыта», Госадмтехнадзора и Госжилинспекции Московской области разъяснят жителям порядок формирования тарифов за вывоз ТКО. Она пройдет по адресу: улица Смирновская, дом №4.