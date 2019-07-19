РИАМО - 19 июл. Спасатели отыскали в лесу городского округа Егорьевск заблудившихся пенсионерку и ее внука, во время поисков спасатели постоянно поддерживали разговор с потерявшимися по телефону, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Сообщение от жительницы Егорьевска поступило на пульт диспетчера системы-112 в пятницу в 14:30. Дежурный смены Руслан Гильмутдинов рассказал, что женщина 58 лет и ее восьмилетний внук потерялись в лесу в окрестностях деревни Сабанино.

«Женщина вместе с внуком отправились в лес за грибами в 12 часов дня, в 14:30 они поняли, что потерялись, и позвонили по номеру «112». С помощью мобильной связи мы постоянно поддерживали разговор с потерявшимися. Прибыв на предполагаемое место событий, включили звуковую сигнализацию на аварийно-спасательном автомобиле», — сказал Гильмутдинов.

Он добавил, что, ориентируясь на звук и предметы местности, в 16:00 спасателям удалось найти потерявшихся людей.

Как жителям Подмосковья не заблудиться в лесу>>