РИАМО - 19 июл. Мобильный центр Ступинской центральной районной клинической больницы провел выездной прием жителей в поселке Жилево, в результате медицинский осмотр прошел 21 человек, из них 18 человек - жители поселка, три человека - жители микрорайона Новое Ступино, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Все пациенты были обследованы по программе диспансеризации. Специалисты мобильного центра здоровья провели каждому клинический анализ крови из вены, ЭКГ, измерили внутриглазное и артериальное давление. С учетом того, что прием граждан проводился в непосредственной близости и на базе Жилевской амбулатории в рамках обследования работал гинекологический кабинет для женщин», - сказала заведующая центром медицинской профилактики и центром здоровья СЦРКБ Надежда Фомина.

У троих пришедших на прием были выявлены изменения в сердечной мышце, они получили направления к профильным специалистам.

Пациенты также побывали на консультации у терапевта, по результатам которой им были выданы необходимые направления на дообследования по показаниям.