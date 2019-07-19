РИАМО - 19 июл. Руководитель столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев провел первую встречу с компаниями по сбору и переработке вторсырья, посвященную переходу Москвы на раздельный сбор отходов, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Мероприятие собрало более 100 представителей различных компаний, занимающихся сбором и переработкой вторсырья, а также компаний-операторов по вывозу твердых коммунальных отходов. Во встрече также приняли участие представители столичных префектур.

«Основная задача нашей встречи – это познакомить средние и мелкие компании-операторы, которые работают в городе, с предприятиями отрасли, занимающимися переработкой, и в том числе, утилизацией отходов. Это первая наша встреча – подобные и другие мероприятия будут проводиться на регулярной основе», - сказал Соловьев.

В ходе встречи участники обсудили вопросы, связанные с организацией сбора и доставки раздельно накопленных отходов, условия приема вторсырья на переработку, наметили первоочередные мероприятия в дальнейшей работе.

По итогам встречи представители большинства московских и региональных специализированных компаний выразили готовность принимать от компаний-операторов накопленное вторсырье для его возврата в повторный хозяйственный оборот.

Префектуры округов города Москвы, в свою очередь, обеспечат информирование жителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о раздельном накоплении твердых коммунальных отходов и возьмут на контроль заключение договоров между транспортными компаниями – операторами и компаниями – переработчиками вторсырья.

«Программа уже началась - первые синие брендированные контейнеры уже можно видеть в городе. Это очень важная работа: наша задача - в кратчайшие сроки организовать должную инфраструктуру на всех площадках накопления отходов в жилом секторе и рядом с объектами социальной сферы. Программа крайне важна для города, для всех нас: все присутствующие, думаю, прекрасно понимают, какая работа нас ждет, чтобы через пару-тройку лет мы добились решения главной задачи данной программы – снижения объемов захораниваемых ТКО на мусорных полигонах», - добавил Соловьев.

Правительство Москвы приняло решение ввести в столице раздельный сбор отходов. Первый этап перехода на раздельный сбор стартует 1 января 2020 года, но уже в этом году в городе появляются специальные емкости для сбора перерабатываемых видов отходов (стекло, пластик, бумага, картон, металл). Их устанавливают на контейнерных площадках во дворах жилых домов и в социальных учреждениях.