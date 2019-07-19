РИАМО - 19 июл. Заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова встретилась с жителями Балашихи, темой встречи стали обращения, поступающие на интернет-портал «Добродел», предложения жителей округа по благоустройству будут учтены, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Губернатор (Московской области Андрей Воробьев – ред.) обращает особое внимание на вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий. Мы обсудили с жителями (Балашихи – ред.) вопросы озеленения, благоустройства скверов, дворовых территорий, а также ямочный ремонт во дворах», – сказала Аипова.

Она отметила, что предложения жителей Балашихи приняты в работу. Плановый ямочный ремонт в городе завершен на 70%.

«Вопросы, которые озвучили руководители комитетов территориального общественного самоуправления Балашихи, решаются в рабочем порядке. Замечания жителей примем к сведению. Но в целом многие отмечают, что за последние 5 лет город очень сильно изменился», – отметила Аипова.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что работы по выявлению и ликвидации ям во дворах проведены в микрорайонах Гагарина, Новый свет, Балашиха-2, Поле чудес, Балашиха-3, на улицах Зеленой, Орджоникидзе, Советской, Новой, Луговой, Пионерской и других.

Всего за летний период 2019 года в Балашихе заасфальтируют около 20 тысяч квадратных метров ям и выбоин.