РИАМО - 19 июл. Женщина скончалась после наезда на нее мужчины на летних лыжах в Измайловском парке Москвы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Инцидент произошел 12 июня на территории Измайловского парка вблизи Совхозного пруда. Мужчина ехал по велосипедной дорожке с высокой скоростью на летних лыжах и совершил наезд на женщину.

«В результате столкновения последняя упала на асфальт и получила травмы различной степени тяжести, от которых позднее скончалась в больнице. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении.

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление местонахождения подозреваемого.