РИАМО - 19 июл. Детский игровой комплекс «Тропа приключений» оборудуют в сквере на улице Кулакова в рамках программы благоустройства «Мой район», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь благоустройства составит 2,6 гектара – от дома 8 по улице Кулакова до дома 6, корпуса 1, по улице Исаковского. Работы планируется завершить до конца июля.

«Для малышей в сквере появится детский городок, поставят песочницу, большие кубики и качели разных видов. Для детей постарше – игровой комплекс для развития чувства равновесия. Еще на одной площадке поставят батуты и современные карусели, которые вращаются в нескольких направлениях», – говорится в сообщении.

Главной прогулочной зоной в сквере станет центральная аллея, а разветвленная сеть тропинок будет вести к тематическим площадкам. Там установят столы для настольного тенниса и силовые тренажеры, а в зонах тихого отдыха появятся лавочки и большие диваны-качели.