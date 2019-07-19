РИАМО - 19 июл. ООО «Милана», осуществляющее деятельность по ввозу и переработке мяса и мясопродуктов в городском округе Балашиха, оштрафовали за выявленные нарушения ветеринарного законодательства и за неуплату штрафа в срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

По результатам проверки надзорного ведомства выявлены нарушения требований Закона РФ «О ветеринарии», Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

«Общество не осуществляют исследования сырья и готовой пищевой продукции животного происхождения по показателям безопасности; не разработана программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП; в производственных помещениях осуществляется прием пищи; отсутствует прослеживаемость мясной продукции», – говорится в сообщении.

В январе 2019 года фирма была оштрафована на 150 тысяч рублей, но не выплатила штраф в установленный срок.

В июле 2019 года на компанию наложили административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.