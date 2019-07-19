РИАМО - 19 июл. Шесть дорог Коломенского городского округа будут недоступны для транспортного движения 20 июля во время проведения велофестиваля Summer Velo Cup 2019, в рамках подготовки к мероприятию на этих участках залатали ямы и заменили асфальт, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 09:00 до 15:00 <…> перекроют движение на шести автомобильных дорогах: М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» с 106,1 по 107,3 километра, Малинское шоссе с 0 по 1 километр, Коломна – Малино с 0 по 19,3 километра, Коломна – Малино – Черкизово – Непецино – Шкинь с 0 по 7,5 километр, обход города Коломна с 0 по 5,6 километра и Коломна – Озеры с 50,2 по 63,7 километра», — говорится в сообщении.

Сейчас дорожные службы Московской области осуществляют дополнительные процедуры по содержанию вышеперечисленных дорог. Их общая протяженность составляет 48 километров. В работах принимают участие 45 человек, также задействовано около 30 единиц техники.

«Все работы по подготовке дорожной инфраструктуры к велозаездам завершат сегодня ночью», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В рамках подготовки к мероприятию выполнен ямочный ремонт на четырех автодорогах: Малинское шоссе, Коломна – Малино, Коломна – Малино – Черкизово – Непецино – Шкинь и Коломна – Озеры. На 14 остановочных пунктах дороги Коломна – Малино выполнили работы по замене асфальтобетонного покрытия и замене бортового камня. Кроме того, дорожные службы проводят работы по покраске и очистке автопавильонов, очистке прибордюрной части, мойке дорожных знаков и указателей, восстановлению дорожной разметки.

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