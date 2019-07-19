РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. В пятницу дорожные инспекторы в подмосковном Красногорске проверили, как водители соблюдают правила перевозки юных пассажиров, сообщила «РИАМО в Красногорске» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ольга Татаринова.

«Сегодня (19 июля – ред.) мы проверили более 150 автомобилей, смотрели, используют ли водители при перевозке детей удерживающие устройства», – сказала Татаринова.

Она отметила, что рейд носил профилактический характер, и административные протоколы на нарушителей не составляли.

«Был выявлен один нарушитель, с ним инспекторы провели профилактическую беседу», – добавила Татаринова.