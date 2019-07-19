РИАМО - 19 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) вместе с «Московскими сезонами» разыгрывает среди подписчиков в соцсети «ВКонтакте» наборы варенья и меда в честь фестиваля «Цветочный джем», который пройдет в Москве в 23 августа по 8 сентября.

Необходимо написать в комментарии кодовое слово «РИАМОДЖЕМ», и беспристрастный бот тут же определит, выиграли вы приз или нет.

Каждый день у пользователей есть три попытки выиграть один из сладких призов. Читайте внимательно ответы бота – он подскажет, как заработать дополнительные ходы.

Всего разыгрывается 11 наборов варенья и четыре набора меда – по одному призу в день. Поэтому, если не повезет сегодня, возвращайтесь в игру завтра.

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