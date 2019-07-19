РИАМО – 19 июл. Уроженка Чечни, проживающая в Москве со своими родителями, пропала вместе с двумя маленькими детьми, сообщает сайт kp.ru.

Девушке 24 года, детям — 5 и 3 года. Они пропали 16 июля. Неясно, ушла ли девушка сама или ее увели силой.

«В полицию обратился 57-летний отец похищенной. По его словам, несколько дней назад к девушке приходил свататься жених с друзьями. Но получил отказ. Несмотря на это, он и его друзья продолжали названивать и требовали отдать возлюбленную», — сказал информированный источник.

Если бы девушку украли жених, его семья, по кавказским обычаям, они должны были сообщить родителям невесты и попросить благословения на брак.

«Если бы к исчезновению девушки имели отношение люди, которые сватались, то они сообщили бы родителям. В любом случае оповестили бы, что дочь находится в таком-то месте. Они обязаны это сделать, согласно традиции. Если ее проигнорировать, то могут быть серьезные последствия для той семьи, в которой она окажется. Поэтому надо ее искать. Тем более если отец обратился в правоохранительные органы», — отметил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Ранее СМИ сообщали, что из Москвы насильно увезли 20-летнюю девушку ее собственные родители. До этого она сбежала в кризисный центр, так как не хотела лететь в Чечню и выходить замуж, но ее нашли. Позже девушка встретилась с пресс-секретарем главы Чечни и заверила, что уехала по собственной воле.