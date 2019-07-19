РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. Муниципальный ЦУР начнет работу в тестовом режиме в Красногорске с 22 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Муниципальный центр управления регионом в тестовом режиме заработает в Красногорске на следующей неделе. Он создан по аналогии с региональным ЦУР по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его основная задача – максимально ускорить решение проблем в Подмосковье», – говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации муниципалитета пояснили, что Муниципальный ЦУР начнет работу в тестовом режиме уже с 22 июля.

«В преддверии открытия окружного ЦУР сотрудники администрации прошли обучение в Центре управления регионом. Работу в МЦУР выстроят по ключевым профильным блокам – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, безопасность и другим», – заключается в сообщении.