РИАМО - 19 июл. В юбилейном пятом забеге «Пульс Добра» примут участие около 200 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья более чем из 20 социальных учреждений России, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«7 сентября 2019 года в городе Коломна пройдет юбилейный пятый благотворительный забег «Пульс добра», организаторами которого выступает благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации Коломенского городского округа», — говорится в сообщении.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, участвуют в забеге каждый год. Среди гостей также любители, профессиональные спортсмены, люди с ограниченными возможностями и самые маленькие бегуны в возрасте от 4 до 6 лет. Общее количество участников забега – около 2 тысяч человек.

В этом году участники выйдут на дистанции 3 километра, 5 километров и 21,1 километра. Маршрут очень живописный, он пролегает через самый центр города Коломна. Гости смогут посетить занятия профессиональных тренеров и именитых спортсменов. Юных бегунов также ждут дистанции 300 и 600 метров, увлекательные мастер-классы, батуты и мороженое. Предусмотрен «Забег безграничных возможностей».

Старт на дистанциях дадут известные общественные деятели, олимпийские чемпионы и спортсмены: президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, председатель комитета по делам молодежи и спорта Московской областной думы Олег Жолобов, российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, российский саночник, многократный чемпион олимпийских игр Альберт Демченко, российская конькобежка, олимпийский бронзовый призер Екатерина Лобышева.

В завершении дня гостей ждет праздничный концерт с участием звезд эстрады.

Средства, собранные на благотворительном забеге в 2018 году, были направлены на строительство веранд для воспитанников «Коломенского специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».