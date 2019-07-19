РИАМО - 19 июл. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для проведения капитального ремонта многоквартирного дома №45 на Кутузовском проспекте в Западном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Десятиэтажное кирпичное здание, состоящее из 12 подъездов, будет отремонтировано в рамках программы капитального ремонта. Дом построен в 1938 году индивидуальному проекту», – отмечается в материале.

Проектом предусмотрено комплексное обновление строительных конструкций дома с учетом результатов обследования, архитектурных решений и задания на проектирование. В том числе будет восстановлена кирпичная кладка стен фасадов и карнизов, на балконных плитах восстановят защитный слой бетона.

«Фасадные работы предполагается проводить со строительных лесов. Основные решения в рамках проведения этих работ учитывают необходимость очистки и мойки кирпичных фасадов, в том числе и цоколя с его последующим оштукатуриванием. Также стены будут обработаны специальным антигрибковым составом в местах намокания, а поврежденные участки восстановлены и покрыты штукатуркой», – добавляется в сообщении.

Кроме того, планируется заменить отливы карнизов и поясков, отремонтировать приямки, расположенные со стороны дворового фасада, восстановить откосы окон и дверных проемов. Также предполагается обновить систему противопожарного водоснабжения.