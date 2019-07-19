РИАМО - 19 июл. Пассажирам, путешествующим на транспорте «Мострансавто» с животными, необходимо помнить ряд правил провоза питомцев, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Бесплатно в автобусах можно провозить собак карликовых пород на руках или в составе ручной клади. Остальных животных и птиц следует перевозить в специальных клетках, сумках, переносках или контейнерах. Главное, чтобы габариты ручной клади суммарно не превышали 120 сантиметров в длину, ширину и высоту», — говорится в сообщении.

Бесплатно можно перевозить и собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров. На животном должен быть намордник, поводок и опознавательный знак, утвержденный Обществом слепых.

Проезд больших и средних по размеру собак необходимо оплачивать согласно действующему тарифу на провоз ручной клади. Собаку нужно вести в наморднике и на коротком поводке.

Стоимость провоза животного в автобусах «Мострансавто» в городском сообщении составляет 34 рубля, в пригородном – зависит от расстояния. При расстоянии до 25 километров пассажиру необходимо будет заплатить 34 рубля, 25-50 километров – 68 рублей. Пассажирам, отправляющимся в поездку на расстояние 50 и более километров, необходимо заплатить 102 рубля.

Владельцам напомнили, что животные не должны создавать неудобств другим пассажирам.

«Мострансавто» предлагает пассажирам поделиться в социальных сетях фотографиями своих четвероногих или крылатых друзей. Необходимо сфотографироваться со своим питомцем в автобусах предприятия и опубликовать снимок в соцсетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) c хештегом #ПушистыйПассажирМострансавто», — дополняется в сообщении.

В конце августа специальный фотоальбом со снимками домашних любимцев пассажиров будет опубликован на официальных страницах предприятия в социальных сетях.