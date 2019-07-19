РИАМО - 19 июл. В Подмосковье 22 июля стартует новый этап проверок аттракционов «Безопасная карусель–2019», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Эксперты проверят соблюдение обязательных требований эксплуатации аттракционов, в том числе каруселей и надувных батутов.
«На территории Московской области с 22 по 28 июля будет проводиться профилактическая операция «Безопасная карусель». В летний сезон важен систематический контроль за аттракционами. И это уже второй этап проверки аттракционов в парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха граждан», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Проверки проведут сотрудники управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода Подмосковья.
«Первый этап проверок состоялся в конце июня. Операцию мы планируем провести в три этапа. Последняя проверка аттракционов состоится с 19 по 24 августа», – отметил министр.
Как ранее сообщал Разин, в течение шести рейдов первого этапа было проверено 179 аттракционов. За нарушения обязательных требований привлечено к административной ответственности 11 должностных и юридических лиц, сумма штрафов составила 116 тысяч рублей.
При обнаружении нарушений можно обратиться в ближайший отдел по надзору. Контактная информация отделов по надзору размещена по адресу.
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