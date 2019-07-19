РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. Следственный отдел в Королеве организовал доследственную проверку по сообщению о нарушении прав граждан, на придомовой территории которых ведется строительство детского сада, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

В Королеве в рамках национального проекта президента РФ ведется строительство детского сада на 190 мест на Карла Маркса, 12А. Проектом строительства предусмотрено формирование земельного участка, в который вошла территория, прилегающая к двору дома №12. Жители дома выступили против расширения территории сада за счет их двора и потребовали сохранить его. Была создана рабочая группа.

«Следственным отделом по городу Королеву ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в СМИ, о нарушении прав граждан в городе Королеве. Из сообщения СМИ следует, что в городе Королеве на придомовой территории одного из многоквартирных жилых домов по улице Карла Маркса идет строительство социального объекта, что существенно нарушает социально-жилищные права жителей дома на свободное пользование дворовой территорией», – говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.