РИАМО - 19 июл. В муниципалитетах Подмосковья в течение лета и осени будут проводиться встречи с дачниками, людей проинформируют о регистрации имущества, изменениях в законодательстве, связанных с дачами, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Специалисты, среди которых работники Минмособлимущества, УФНС, управления Росреестра, ответят на вопросы дачников и садоводов о порядке регистрации строений на дачных и садовых участках, изменениях в законодательстве, «дачной амнистии», а также затронут другие земельно-имущественные темы.

«Мы продолжаем кампанию по информированию жителей Московской области о порядке регистрации строений на дачных и садовых участках. Тема регистрации недвижимости - одна из насущных и наши встречи с жителями призваны сделать ее понятной и легкой. Нами уже охвачены более 6 тысяч товариществ Подмосковья», — отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он напомнил, что в ближайшее время Госдума рассмотрит во втором и третьем чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию».

«Мы проводим разъяснительную работу, чтобы люди знали, что делать, когда изменения примут, и не тянули с регистрацией своей недвижимости», — добавил министр.

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