РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В подмосковных Люберцах у юридических лиц проверили наличие договоров на вывоз отходов, их не оказалось у четырех организаций, говорится в сообщении пресс-службы регоператора «Эколайн-Воскресенск».

Территориальное подразделение Госадмтехнадзора и регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» провели совместный рейд на Юбилейной улице в Люберцах, в ходе которой проверили у юрлиц заключение договоров на вывоз отходов.

«Не у всех объектов потребительского рынка нужный документ был в наличии. В ходе инспекции комиссия выявила четыре организации, которые не имеют действующего договора на вывоз отходов с региональным оператором. Всем им были выданы уведомления Госадмтехнадзора о необходимости их заключения. Представители бизнеса заверили, что оформят все в ближайшие дни», – говорится в сообщении.

Оперативно заключить договор на услугу по обращению с отходами можно в офисе территориального подразделения компании по адресу: Люберцы, улица Электрификации, дом №3. Также можно оформить договор с помощью специальной формы на сайте в разделе «Обратная связь» или направить заявку на электронную почту: dogovor@ecoline-voskresensk.ru. Менеджер ее обработает, подготовит договор и направит заявителю удобным способом.

«Подобные рейды по мониторингу исполнения юридическими лицами обязанности по заключению договора с региональным оператором на вывоз отходов совместно с инспекторами Госадмтехнадзора Московской области станут регулярными», – подчеркивается в материале.

Сотрудники «ЭкоЛайн-Воскресенск», получившие статус внештатных инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, также имеют право самостоятельно посещать организации, предприятия и уточнять у них наличие заключенного с региональным оператором договора на вывоз мусора.

«В случае его отсутствия и отказа от заключения договора эта информация оперативно передается в Госадмтехнадзор для принятия соответствующих мер», – заключается в материале.

Отсутствие договора у юридического лица влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в размере от 100 до 250 тысяч рублей.