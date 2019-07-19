РИАМО - 19 июл. В Минэкологии региона рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 8.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях», устанавливающий меры административного наказания для нарушителей правил охраны атмосферного воздуха, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Министерство поддержало поправку об ужесточении наказания, которые предложили депутаты законодательного собрания Красноярского края. Законопроект направлен во все регионы России для изучения и согласования», – говорится в сообщении.

Поправка предполагает введение в КоАП РФ нового состава нарушения – для тех, кто не сокращает выбросы в атмосферу при наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Эти условия наступают при наступлении безветрия и колебаниях атмосферного давления и препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ. Их высокая концентрация способна оказывать негативное воздействие на человеческий организм.

Каждое предприятие, которое имеет источники выбросов, обязано иметь план их сокращения в период НМУ, однако сегодня кодекс не содержит мер наказания за нарушение этого требования.

Поправкой предлагается штрафовать за неисполнение требования о сокращении выбросов: должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – до 90 до 200 тысяч рублей. В отношении двух последних категорий предусмотрено альтернативное наказание – приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С начала 2019 года на территории Московской области периоды НМУ наступали семь раз.