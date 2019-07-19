РИАМО - 19 июл. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил в микрорайоне Сходня строительство детской поликлиники, в работах задействованы более 50 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

На данный момент социально важный объект готов на 45%. Муниципальные власти называют соблюдение графиков строительства важнейшей задачей — объект должен быть сдан в срок.

«Ход строительства социальных объектов держу на личном контроле. В микрорайоне Сходня идет возведение детской поликлиники на 200 посещений в смену. Вести прием будут все узкие специалисты, предусмотрен дневной стационар. В этом году строительство будет завершено», – сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В течение недели администрация Химок работала на территории Сходни. Глава городского округа и руководители основных структурных подразделений проводили в микрорайоне прием граждан и совещания по ключевым вопросам, одним из которых стало возведение пяти социально важных объектов, в том числе детской поликлиники.