РИАМО - 19 июл. Новой возможностью оформить парковочные разрешения сразу на три года воспользовались 325 многодетных семей москвичей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«Данная опция появилась для разрешений, заявки на которые были поданы начиная с 12 июля. Ранее разрешение для многодетных семей можно было получить только на год», – отметил собеседник агентства.

Такое парковочное разрешение может получить один из родителей (усыновителей) многодетной семьи города Москвы на зарегистрированный на него автомобиль для бесплатной парковки на улично-дорожной сети, за исключением специальных парковочных мест для грузового транспорта, автобусов и мест для инвалидов.

При заполнении заявления родитель, оформляющий на себя разрешение, должен указать сведения о втором родителе. Оформить парковочное разрешение можно дистанционно на портале mos.ru или же лично в любом отделении МФЦ.

При наличии своевременно неоплаченных постановлений парковочное разрешение выдано не будет. Кроме того, действие уже выданного парковочного разрешения также может быть приостановлено до уплаты задолженностей.

«Будьте внимательны и вовремя оплачивайте штрафы», – подчеркнул сотрудник.