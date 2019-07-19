РИАМО – 19 июл. Минтруд России не стал повышать размер пособия по безработице в 2020 году, по проекту постановления, минимальный размер выплат составит 1,5 тысячи рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Максимальный размер пособия установлен в размере 8,5 тысяч рублей. Размер пособия по безработице для лиц пенсионного возраста составит 11,28 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице повысили с 1 января. В 2020 году показатели останутся на том же уровне.