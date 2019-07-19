РИАМО – 19 июл. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обыском в столичную квартиру двух гомосексуалистов, которые воспитывают приемных мальчиков, сообщает «Интерфакс».

«Дома никого не было – хозяева сейчас в отпуске с детьми, о котором они ранее уведомили полицию. Силовики вскрыли квартиру, об обыске хозяев не уведомили, на допрос или следственные действия их не вызывали. Об обыске они узнали от соседей», – отмечается в материале.

По данным пресс-службы ЛГБТ-сообщества «Выход», уголовное дело по факту передачи детей в гомосексуальную семью возбудили не в отношении родителей, а в отношении работников отдела соцзащиты.

Юрист «Выхода» Максим Оленичев считает, что обыск был незаконным, и это будет учитываться в дальнейшей стратегии защиты по делу.

«В отношении семьи никаких дел сейчас не возбуждено, проводится только проверка, о результатах мы не знаем, следователь также не уведомлял наших клиентов, каким образом проходит проверка, не вызывал на опросы, не просил предоставить какие-либо документы», – сказал Оленичев.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников социальной службы района Марьино, которые не проконтролировали усыновление детей двумя мужчинами с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

По версии следствия, двое мужчин, живущих вместе, с 2010 года воспитывают двух мальчиков. В СК считают, что один из взрослых «пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

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