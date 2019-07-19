РИАМО - 19 июл. Международный аэропорт «Шереметьево» выберет подрядчика, который в течение трех лет будет заниматься отловом птиц в пассажирских терминалах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы «СПАРК-Маркетинг».

«Отловщики должны иметь допуск к работе на высоте более трех метров, обслуживать заявки в течение суток и при удалении птиц соблюдать «нормы гуманности», — отмечается в сообщении.

Всего с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года «Шереметьево» готово заплатить за данную услугу 2,37 миллиона рублей.