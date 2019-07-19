РИАМО - 19 июл. Коломенский городской округ прошел во второй этап конкурсного отбора лучших концепций развития муниципальных образований «Территории роста», на конкурс округ выходит с темой развития аграрного сектора, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В этом году приоритетной сферой развития для участия в конкурсе выбрана сфера сельского хозяйства, развитие агропромышленного комплекса и локальной экономики. Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев провел заседание расширенной рабочей группы по реализации концепции развития.

«К участию пригласили представителей крупнейших агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств, депутатов. Коллеги заинтересовались проектом, будем совместно дорабатывать концепцию развития этого направления», — сказал Лебедев.

Участие в совещании принимал приглашенный эксперт по развитию кооперации и локальной экономики сельских территорий Глеб Тюрин.