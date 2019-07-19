РИАМО - 19 июл. Полицейские в городском округе Клин задержали 36-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении кражи, говорится на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в полицию с заявлением обратился 32-летний мужчина, у которого была похищена барсетка с деньгами и мобильным телефоном — всего в ней было ценностей на 18 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска установлена и задержана 36-летняя местная жительница», - говорится в сообщении.

В настоящий момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.