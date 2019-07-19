РИАМО - 19 июл. На интерактивной карте проекта Регионального информационного агентства Московской области появилось еще восемь городов - Пушкино, Руза, Долгопрудный, Щелково, Наро-Фоминск, Химки, Королев, Солнечногорск.

РИАМО запустило специальный проект «Лето в Подмосковье» в мае. На сайте проекта изначально был представлен путеводитель по таким городам, как Сергиев Посад, Дмитров, Клин, Волоколамск, Можайск, Павловский Посад, Коломна, Чехов, Серпухов. Теперь на карте появились новые города Подмосковья, где можно интересно отдохнуть летом.

При нажатии на название каждого города открывается отдельная страница, где есть краткое описание самого города, три причины посетить это место, перечень того, что можно посмотреть, где остановиться и где поесть. Например, три самые главные причины посетить Рузу – увидеть живописное Рузское городище, познать все прелести подмосковной рыбалки на рузских водоемах, побывать в деревне Петрищево, где казнили Зою Космодемьянскую.

Пользователи также могут ознакомиться с перечнем мест, которые лучше всего подходят для фотосессий, где можно заняться летними видами спорта, где можно купить сувениры. Например, в Пушкине эффектные фото можно сделать у столетней водонапорной башни, памятника Пушкину и Крылову, на северном берегу Учинского водохранилища, который, по словам местных жителей, доступен для отдыха.

Для каждого города также расписано, как туда лучше добраться.

РИАМО – информационное агентство, которое рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.

Также новости РИАМО можно увидеть в подмосковных автобусах. На экраны выводятся не только новости, но и сведения о маршруте, справки и интересные факты, а также экстренные предупреждения. Новости РИАМО транслируют на инфоэкранах в салонах автобусов, курсирующих в Жуковском, Красногорске и Химках. Кроме того, инфоэкраны РИАМО установлены в 30 населенных пунктах региона, здании Мособлдумы и МОНИКИ.

В Московской области реализуют проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», их проведут в каждом муниципалитете.

Ранее РИАМО запустило спецпроект «Зима в Подмосковье», с помощью которого можно узнать о зимнем отдыхе в Московской области.

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