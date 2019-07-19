РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Врачи Люберецкой районной больницы №2 впервые в истории медучреждения провели эндоскопическое хирургическое лечение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Операцию провели в стационарном отделении №1 Люберецкой районной больницы №2.

«Врачи нашей больницы с помощью современной видеоэндоскопической техники выполнили операцию по поводу диафрагмальной грыжи – фундаппликацию по Ниссену. Суть операции заключается в том, что после ликвидации грыжевого дефекта диафрагмы, путем его ушивания, создается «манжетка» из желудка, препятствующая забросу желудочного содержимого в пищевод, что устраняет симптомы заболевания, серьезно нарушающие качество жизни пациентов», – сказал главный врач Люберецкой больницы №2 Дмитрий Старцев.

По его словам, в Люберецкой больнице данная методика применяется при операциях на органах брюшной полости, при желчно-каменной болезни, грыжах различных локализаций, острых хирургических заболеваниях – перфоративной язве, остром аппендиците и других заболеваниях. Использование данной технологии способствует быстрой реабилитации, восстановлению трудоспособности и снижению болевого синдрома после операции.

Эндоскопическая хирургия – современный метод оперативного лечения заболеваний, при котором вмешательства выполняют без широкого рассечения покровов через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия.