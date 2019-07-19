РИАМО - 19 июл. В доме правительства Московской области прошла встреча трудовых коллективов «Мострансавто», министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил высокие темпы развития предприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В своем приветственном слове Гержик подчеркнул, что предприятие является одним из флагманов Московской области.

«Коллективный договор – значимый документ, который отражает положение и планы в социальной сфере предприятия на ближайшие годы. В договоре отражено все, что обеспечит коллективу «Мострансавто» работу в комфортных условиях. Работа «Мострансавто» сегодня – знак качества, это отмечают муниципалитеты Московской области», – сказал министр.

Более 80 делегатов со всей Московской области присутствовали на встрече. В ходе мероприятия особое внимание уделили темам контроля соблюдения трудового законодательства, сохранению социальных льгот и гарантий для сотрудников, обсуждению нововведений нового коллективного договора на 2019-2022 годы.

«В июне «Мострансавто» стало акционерным обществом. Реорганизация открывает значительные перспективы для развития, каждый наш сотрудник должен быть уверен в завтрашнем дне. Наш коллективный договор – это не копия норм Трудового кодекса, а документ, появившийся благодаря обсуждению с коллективами предприятий», – рассказал гендиректор предприятия Владислав Мурашов.

Он добавил, что трехлетний договор в первую очередь защищает интересы работников, в документе прописаны все гарантии и обязательства, которые берет на себя предприятие. Работодатель должен быть социально ответственным.

Президент Московского областного транспортного союза Борис Винокуров отметил, что работа по развитию и укреплению «Мострансавто» должна быть продолжена. Особое внимание необходимо уделить техническому состоянию транспортных средств.

«За минувший год сократилось число дорожно-транспортных происшествий по вине водителей «Мострансавто» с пострадавшими, большая работа проделана специалистами предприятия совместно с областным транспортным союзом, профсоюзными организациями», – рассказал советник министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Юрий Фельде.

По итогам встречи трудовые коллективы оценили работу профсоюза и руководства предприятия как удовлетворительную. В конце мероприятия состоялось награждение филиалов по итогам выполнения производственных показателей за прошедший год.