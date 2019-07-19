РИАМО - 19 июл. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, исключением станет понедельник, в этот день в регионе ожидается солнечная погода, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас уже две недели подряд идет серия циклонов. Циклон, который сейчас у нас, в воскресенье уйдет на восток. В понедельник без осадков, появится солнце. Во вторник тоже потеплеет. А потом придет следующая волна циклона. До следующего четверга переменная облачность, кратковременные дожди», — сказал Цыганков.

Он добавил, что в субботу столбики термометра зафиксируются на отметке 19-21 градус, в воскресенье потеплеет до 21-23 градусов.