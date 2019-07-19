РИАМО – 19 июл. Если у пары панд из Московского зоопарка появятся детеныши, то их передадут Китаю, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, ждать потомства от Жуи и Диндин можно не раньше, чем через два года.

«Сейчас они у нас считаются малыши, им всего два и три года. <…> Почти взрослый – в четыре года. Период размножения – 5-6 лет. <…> Все панды принадлежат Китаю, и, если у нас родится щенок от панды, он может у нас содержаться до трех лет и в возрасте четырех лет должен переехать в Китай», – сказала Акулова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что содержание панд дорогое, а родившихся детенышей отправят из Китая в другие зоопарки.

Больших панд - самку Диндин и самца Жуи - Китай передал России на 15 лет.

В начале июля Московский зоопарк установил в вольерах с пандами восемь камер, которые работают круглосуточно. Трансляцию можно посмотреть через интернет.