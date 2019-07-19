РИАМО - 19 июл. Основными способами защиты трудовых прав граждан в России являются госконтроль за соблюдением профильного законодательства, судебная защита и защита со стороны профсоюзов, а также самостоятельные действия работников по защите своих прав, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции труда в Московской области.

Как отмечается в материале, защита трудовых прав граждан - это конституционная обязанность государства. Система защиты прав человека включает судебную и несудебную защиту, а также деятельность неправительственных правозащитных организаций.

«Главным способом защиты трудовых прав выступает судебная защита. <…> Несудебные формы защиты делятся на государственные и общественные. Общественные формы различаются в зависимости от того, какая общественная организация обеспечивает охрану и защиту права (комиссия по трудовым спорам, профсоюзные органы)», - говорится в сообщении.

Перечень способов защиты трудовых прав работников указан в статье 352 Трудового кодекса РФ. Помимо судебной, основными способами защиты также являются государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, защита трудовых прав работников профессиональными союзами, а также самозащита работниками своих трудовых прав законными методами.

«В Трудовом кодексе установлен конкретный механизм рассмотрения трудовых споров, который может быть использован как своеобразная инструкция к действию. Подробно прописана вся цепочка: от обращения к работодателю, в государственные органы, инстанции по рассмотрению трудовых споров, от организации предварительных переговоров с работодателем до реализации права работников на забастовку», - уточняется в материале.

На уровне страны государственный надзор за соблюдением трудового законодательства осуществляет федеральная инспекция труда. Госконтроль за соблюдением требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности осуществляют уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. Специализированный контроль включает в себя надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на опасных производственных объектах, энергетический надзор, санитарно-эпидемиологический надзор, надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности.

Полномочия федеральной инспекции труда перечислены в статье 356 Трудового кодекса РФ.

Самозащита предполагает действия самого работника, полагающего, что работодатель нарушил его трудовые права. Единственно возможной формой самозащиты трудовых прав, согласно статье 379 ТК РФ, является отказ от выполнения работы в определенных случаях. В этом случае работник должен известить работодателя, своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме.

«Следовало бы отнести к самозащите и такую форму, как обращение работников в юрисдикционные органы за разрешением индивидуальных или коллективных трудовых споров», - отмечается в сообщении.

В ведомстве также добавили, что после коренного обновления действующего трудового законодательства в стране предполагается создать самостоятельную специализированную систему судопроизводства в социально-трудовой сфере (специализированные суды по трудовым делам).