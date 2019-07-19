РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. В подмосковном Королеве благоустроят двор рядом с новым детским садом на 190 мест, написал руководитель городской администрации Юрий Копцик на своей странице в Instagram.

В Королеве в рамках национального проекта президента РФ ведется строительство детского сада на 190 мест на улице Карла Маркса, 12А. Проектом строительства предусмотрено формирование земельного участка, в который вошла территория, прилегающая к двору дома №12. Жители дома выступили против расширения территории сада за счет их двора и потребовали сохранить его. Была создана рабочая группа.

«Сегодня (19 июля, – ред.) совместно с заместителем председателя городского совета депутатов Дмитрием Денисовым провели очередную встречу с жителями дома по улице Карла Маркса, 12. С ними обсудили планы благоустройства, которые предложили специалисты: обустроить дополнительные парковочные места, детскую игровую площадку, места отдыха. Общая площадь территории, на которой планируется благоустройство, около 2 тысяч квадратных метров», – написал Копцик.

К следующей встрече будут подготовлены различные варианты установки площадки и зонирования двора, и представлены на одобрение инициативной группе.