РИАМО - 19 июл. В подмосковных Котельниках в ходе рейда выявили четыре магазина, в которых торговали алкоголем в ночное время, сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации горокруга.

«Сотрудники отдела потребительского рынка в рамках поручения главы Котельников Андрея Булгакова совместно с правоохранительными органами провели очередной рейд по выявлению и пресечению мест незаконной торговли алкогольной продукцией в ночное время. В ходе рейда были выявлены четыре таких места», – говорится в сообщении.

Из магазинов-нарушителей алкогольную продукцию изъяли. Полицейские составили протоколы, на нарушителей наложили административный штраф.

«Работа в данном направлении продолжится», – заключается в материале.