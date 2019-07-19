РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В микрорайоне Кузнечики Подольска в связи с началом строительных работ закрыли проезд и парковку на улице 43-й Армии, владельцев автомобилей просят убрать транспорт, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Проезд и парковка на улице 43-й Армии (от улицы Ленинградская до улицы Кирова - ред.) закрыты в связи с началом строительных работ. Убедительная просьба к автовладельцам убрать оставшиеся автомобили. На строительной площадке запрещена несанкционированная стоянка автотранспорта. Транспортные средства, препятствующие выполнению строительных работ, переместят на штрафстоянку», – говорится в сообщении.

Информация о закрытии была заблаговременно размещена на всех информресурсах, в подъездах многоквартирных домов №№17, 19, 21, 23 на улице 43-й Армии, №№8, 10, 12 на улице Генерала Стрельбицкого.