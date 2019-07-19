РИАМО – 19 июл. В соответствии с действующим законодательством каждая управляющая компания в России должна информировать о порядке действий при появлении запаха газа, в ближайшее время порядок публикации этой информации приведут к единому стандарту, сообщил РИАМО заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.
Он добавил, что также нужно проводить качественную информационную поддержку этого вопроса, например, у подъезда должны появиться заметные информационные щиты.
«Сейчас мы с экспертным советом это обсуждаем. Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем соответствующие поправки. Это будут единые рекомендательные нормы для всех субъектов страны», - добавил Егоров.
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