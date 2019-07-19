РИАМО - 19 июл. Московское областное УФАС рассмотрело жалобу ООО «Электросервис» на действия администрации городского поселения Кубинка и центр муниципальных закупок Одинцовского городского округа и признало ее обоснованной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Компания пожаловалась на действия организаторов торгов на выполнение работ по техническому обслуживанию наружного освещения.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление признало жалобу ООО «Электросервис» обоснованной.

Московское областное УФАС выдало администрации Кубинки и центру муниципальных закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.