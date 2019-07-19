РИАМО - 19 июл. В Балашихе сотрудники ДПС проверили автомобили, чтобы выявить случаи перевозки детей без детских кресел, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Проверку проводили 17 июля с 15:00 до 17:00.

«Мероприятие было направлено на выявление и пресечение фактов нарушения водителями перевозки детей без детских удерживающих устройств в автомобиле. В ходе мероприятия было проверено 78 автомобилей, выявлено одно нарушение», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют приучать ребенка к детскому креслу с самого раннего детства. Тогда ребенок будет понимать, что автокресло – это обязательный атрибут при поездке. Автокресла рекомендуется выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело ребенка и причинять ему дискомфорт.

«Уважаемые водители! Помните, что водитель, который везет в своем автомобиле ребенка, должен быть вдвойне внимательным и осторожным! Строго соблюдайте ПДД, скоростной режим и не совершайте необдуманных маневров на дороге», — подчеркивается в сообщении.