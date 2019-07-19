РИАМО - 19 июл. В Подмосковье за сутки выпало свыше 20% месячной нормы осадков, в центре страны сохраняется ненастная погода с низким атмосферным давлением, сообщается на сайте «Метеоновости».

Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

«Фронты опутали весь Центральный регион. В Ярославской области за сутки выпало до 21 миллиметра, в Московской области – более 20 миллиметров и также в Брянской области, в Тамбовской – до 10 миллиметров. Но еще не вся влага, накопленная циклоном, очутилась на полях и в городах, ее еще много осталось в высоких слоях тропосферы в зоне влияния циклона, поэтому дождливая погода не покидает центр России. А циклон имеет мощную поддержку в средней тропосфере и прослеживается выше 5-7 километров», – говорится в сообщении.

В центре России сохраняется низкое атмосферное давление. К нормальным значениям оно приблизится лишь 22 июля, но в последующие два дня оно вновь будет ниже нормы. Такое обилие дождей благоприятно сказывается на пожарной безопасности, но из-за них температура воздуха за прошедшие дни июля оказалась ниже нормы на 3-4 градуса.