РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В нынешнем году на дорогах Подольска установили 11 антибликовых светофоров системы Т7, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В 2019 году на территории городского округа Подольск установили 11 антибликовых светофоров системы Т7 на выносных стойках на пешеходных переходах. В том числе на пересечении улиц Правды и Долгова; Южном проезде; на улице Курчатова, 2; 2-я Парковая; на пересечении улиц Дружбы и Февральской; Дружбы и Вокзальной; Дружбы и Рабочей», – говорится в сообщении.

Также светофоры появились на пересечении Революционного проспекта и улицы Красной; улице Карла Маркса в районе детских садов; в поселке Молодежный в районе школы; в поселке Львовский на Садовом проезде.

Планируется также установить светофоры в микрорайоне Климовск наулице Революции у новой школы и один транспортно-пешеходный светофор появится на пересечении улиц Бронницкой, Лобачева и Железнодорожной.